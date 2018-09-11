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Sputnik начинает сотрудничество с крупнейшей медиакомпанией Китая

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (360)
(обновлено: 13:31 11.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкДмитрий Киселев и Шэнь Хайсюн на церемонии подписания соглашения о стратегическом международном партнерстве Информационного агентства и радио Sputnik с Медиакорпорацией Китая на полях Восточного экономического форумаДмитрий Киселев и Шэнь Хайсюн на церемонии подписания соглашения о стратегическом международном партнерстве Информационного агентства и радио Sputnik с Медиакорпорацией Китая на полях Восточного экономического форума
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik заключило во вторник соглашение о стратегическом международном партнёрстве с Медиакорпорацией Китая на полях Восточного экономического форума. В присутствии лидеров РФ и КНР подписи под документом поставили руководители двух СМИ — Дмитрий Киселев и Шэнь Хайсюн. Соглашение закрепило договорённости об обмене новостными материалами, организации совместных информационных проектов и сотрудничестве по линии совета по СМИ Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.

Вид на павильоны выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В рамках ВЭФ пройдет совместная сессия МИА Sputnik и Союза журналистов
"Отношения России и Китая за последние несколько лет достигли беспрецедентно высокого уровня. Задача российских и китайских медиа состоит в их постоянной информационной подпитке, в том числе путем интенсификации информационных обменов. Не сомневаюсь, что подписание соглашения между Sputnik и Медиакорпорацией Китая позволит нам сделать новые значительные шаги в этом направлении", — отметил Дмитрий Киселев.

"Следует отметить, что после своего образования, первое соглашение Медиакорпорация Китая подписала именно с МИА "Россия сегодня", что говорит о новом, более высоком уровне двустороннего сотрудничества. Медиакорпорация Китая и МИА "Россия сегодня" обладают богатыми медиаресурсами, поэтому китайская сторона надеется, что подписание данного соглашения будет рассматриваться как новая отправная точка и возможность для дальнейшего укрепления связей, повышения уровня медиасотрудничества, оказания информационной поддержки региональным обменам двух стран, развития их торгово-экономического сотрудничества, а также укрепления межгосударственных отношений Китая и России", — подчеркнул Шэнь Хайсюн.

Sputnik и Международное радио Китая, вошедшее в структуру новообразованной Медиакорпорации Китая, имеют длительную историю сотрудничества. Крупнейшим совместным проектом двух СМИ стало мобильное приложение "Россия — Китай: главное", запущенное в июле 2017 года. Приложение представляет собой медиаплатформу с разноплановым общеинформационным и новостным контентом об РФ и КНР. В приложении представлены фото, видео, аудиоинформация, новости; есть функция онлайн-перевода, шопинг-ресурс, туристические сервисы. Ресурс ориентирован на широкий круг пользователей и призван удовлетворить взаимный интерес жителей России и Китая.

Завтра диалог между МИА Россия сегодня и Медиакорпорацией Китая продолжится в рамках сессии "Информационная картина в Азии на фоне политических и экономических перемен". Сессия пройдёт в рамках ВЭФ 12 сентября в 9:30. Место проведения сессии — ДВФУ, Корпус А, уровень 5, Конференц-зал № 10.

Скриншот с главной страницы сайта Sputnik Iran
© Sputnik
Sputnik вошел в состав Российско-Иранского комитета по сотрудничеству в СМИ
Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно  поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня".  Головной офис Sputnik находится в Москве.

Медиакорпорация Китая — крупнейшая медиакомпания КНР, созданная в начале 2018 года на базе Центрального телевидения Китая (CCTV), Народного радио Китая (СNR) и Международного радио Китая (CRI).

Международное радио Китая — государственная радиокомпания, основанная в 1941 году. Базируясь в Пекине, обеспечивает вещание на коротких и средних волнах, FM, через спутник и интернет на более чем 60 языках.

 

 

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