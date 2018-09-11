При атаке смертника в Афганистане погибли не менее 15 человек, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Число погибших при атаке смертника на демонстрантов на востоке Афганистане превышает 15 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее во вторник террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время протестов в одном из районов провинции Нангархар на востоке страны. Представитель губернатора провинции сообщил, что жертвами атаки стали 5 человек, ранения получили еще более 30.

"Источники в правоохранительных органах сообщили телеканалу 1TV о том, что в результате атаки погибли более 15 человек", — сообщается в Twitter телеканала.

В свою очередь неназванные высокопоставленные местные чиновники подтвердили телеканалу Tolo News информацию только о восьми погибших, добавив, что ранения в результате взрыва получили еще 35 человек.