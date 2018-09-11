Глава МИД Италии огорчен заявлением комиссара ООН по мигрантам

РИМ, 11 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Глава итальянского МИД Энцо Моаверо-Миланези заявил, что огорчен "неуместными заявлениями" верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая раскритиковала итальянские власти за политику в области миграции.

"Инициатива ООН неприятна. Непонятно, как можно начинать с такой тяжелой критики, получив должность совсем недавно. Я думаю, что примененные к Италии определения неуместны", — заявил он в эфире Radio Capital.

По его словам, занятая Бачелет позиция "огорчает" и "в политических терминах может привести к неким реакциям".

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в понедельник заявила, что организация намерена отправить сотрудников в Италию, чтобы проверить поступающую информацию о резко возросшем числе случаев насилия и проявления расизма в отношении мигрантов, лиц африканского происхождения и этнической группы рома.

Бачелет, которая недавно вступила в должность комиссара ООН, обрушилась с критикой на правительство Италии в связи с отказом принимать в своих портах суда неправительственных организаций с мигрантами на борту. Она заявила, что подобная позиция имеет разрушительные последствия для многих людей, которые уже находятся в уязвимом положении — хотя число мигрантов, которые пересекают Средиземное море, снизилось, показатель смертности тех, кто совершает этот опасный путь, за первые шесть месяцев этого года стал даже выше, чем раньше.

Ранее во вторник МИД Италии назвал слова верховного комиссара ООН необоснованными и несправедливыми, напомнив о вкладе страны в операции по спасению мигрантов в Средиземном море.

В свою очередь вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в ответ на заявление Бачелет назвал всемирную организацию предвзятой и плохо информированной. Он подчеркнул, что Италия "не собирается брать уроки у кого бы то ни было, а у ООН и подавно", и предположил, что Италия может сократить размер своих взносов в бюджет структуры. По его словам, ООН доказывает свой статус "предвзятой, слишком дорогостоящей и плохо информированной" организации.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Новое правительство Италии объявило борьбу с нелегальной миграцией одной из своих приоритетных задач. В начале августа премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что всего за два месяца деятельности его кабинета количество высадок мигрантов в Италии снизилось на 80-85%.