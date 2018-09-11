В Киеве задержали мужчину с гранатой

Полицейские задержали в Киеве мужчину, который носил в кармане куртки гранату. 11 сентября 2018

Полицейские задержали в Киеве мужчину, который носил в кармане куртки гранату. 11 сентября 2018

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Полицейские задержали в Киеве мужчину, который носил в кармане куртки гранату, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Нацполиции Украины.

По данным ведомства, полицейские заметили на бульваре Перова мужчину, который показался им подозрительным.

"По предварительному заключению эксперта, у киевлянина обнаружили корпус гранаты РГД-5 и запал, которые отправили на экспертизу. Правонарушителем оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за убийство", — говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.