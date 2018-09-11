В Крыму объяснили причины закрытия Украиной КПП на границе с полуостровом

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Киевские власти намерено закрыли два из трех пунктов пропуска на российско-украинском участке границы, чтобы остановить туристический поток в Крым, заявил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Госпогранслужба Украины вечером 6 сентября в одностороннем порядке полностью остановила работу пунктов пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" на крымском участке границы. По информации председателя Херсонской областной госадминистрации Андрея Гордеева, данное решение принято в связи с ухудшением экологической ситуации в Херсонской области из-за химических выбросов на крымском заводе "Крымский титан". В то же время пограничники фактически остаются на своих местах в пунктах пропуска. При этом минздрав Украины сообщил, что концентрация вредных веществ на территории области остается в пределах нормы и местные жители не обращались за медицинской помощью.

"Антикрымской пропагандой и созданием искусственных очередей на границе, киевские власти так и не смогли остановить туристический поток в Крым. Теперь они, прикрываясь плохой ситуацией на крымском заводе "Титан", намерено закрыли два пункта пропуска. Полностью закрыть они не могут, так как у них есть и свои интересы. Это мы прекрасно понимаем. Поэтому все, что они пытаются сделать, — это в преддверии выборов не дать нам сказать, что в Крыму побит рекорд и отдохнуло более миллиона украинских туристов", — сказал Черняк.

По его словам, ситуация с химвыбросом на севере Крыма не несла угроз для жизни людей и стала для киевских властей лишь формальным поводом.

"Если бы, что-то действительно было страшное на "Титане", то пострадала бы и соседняя Херсонская область. Тогда бы, поверьте, Украина привлекла все мыслимые и немыслимые организации, чтобы обвинить Россию в экологической катастрофе, но так как реального повода они не нашли, поэтому решили просто закрыть границу", — сказал Черняк.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский титан" полностью остановлен. Угрозы для жизни и здоровью населения, по заверению специалистов, не было.

Нормализовать экологическую ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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