В Крыму объяснили причины закрытия Украиной КПП на границе с полуостровом

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Киевские власти намерено закрыли два из трех пунктов пропуска на российско-украинском участке границы, чтобы остановить туристический поток в Крым, заявил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"Антикрымской пропагандой и созданием искусственных очередей на границе, киевские власти так и не смогли остановить туристический поток в Крым. Теперь они, прикрываясь плохой ситуацией на крымском заводе "Титан", намерено закрыли два пункта пропуска. Полностью закрыть они не могут, так как у них есть и свои интересы. Это мы прекрасно понимаем. Поэтому все, что они пытаются сделать, — это в преддверии выборов не дать нам сказать, что в Крыму побит рекорд и отдохнуло более миллиона украинских туристов", — сказал Черняк.
По его словам, ситуация с химвыбросом на севере Крыма не несла угроз для жизни людей и стала для киевских властей лишь формальным поводом.
"Если бы, что-то действительно было страшное на "Титане", то пострадала бы и соседняя Херсонская область. Тогда бы, поверьте, Украина привлекла все мыслимые и немыслимые организации, чтобы обвинить Россию в экологической катастрофе, но так как реального повода они не нашли, поэтому решили просто закрыть границу", — сказал Черняк.
Нормализовать экологическую ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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