В Международном уголовном суде ответили на угрозы со стороны США

БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. В Международном уголовном суде в Гааге отреагировали на слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, пригрозившего санкциями судьям МУС.

"Суд был создан и учрежден в соответствии с Римским статутом, участниками которого являются 123 страны из всех регионов мира и который они обязались поддержать посредством ратификации, в качестве инструмента обеспечения ответственности за преступления. Суд является независимым и беспристрастным судебным органом", — сообщили РИА Новости в МУС.

В заявлении подчеркивается, что суд продолжит работу "без помех в соответствии с этими принципами и общей идеей верховенства права".

Накануне Болтон заявил, что Соединенные Штаты предпримут все возможные меры для защиты американских граждан "от незаконного суда". Это, в том числе, касается попыток преследовать американских военных за преступления в Афганистане. Он отметил, что речь может идти о введении санкций против активов судей в Соединенных Штатах и преследовании сотрудников МУС "по уголовному законодательству США".

Болтон подчеркнул, что Вашингтон не будет помогать МУС и сотрудничать с ним.

Международный уголовный суд в Гааге был создан в 2002 году. В его компетенцию входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечества. Большинство стран в мире признают юрисдикцию этого суда. США изначально выступали против этого института.