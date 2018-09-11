МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Члены Американского совета молодых политических лидеров (American Council of Young Political Leaders, ACYPL), находящиеся с визитом в РФ, намерены провести встречи с представителями гражданского общества и способствовать тем самым выстраиванию взаимосвязей вопреки сложностям в отношениях между официальными Москвой и Вашингтоном, заявила РИА Новости член делегации Джудит Гарсия.

"Наша делегация двухпартийная — демократическая и республиканская. Небольшая группа локальных лидеров, которые хотят получить представление о международных делах. Мы встречаемся здесь с местными лидерами — политическими, из министерств, — чтобы получить представление о том, какие здесь настроения и надеемся выстроить более тесные отношения с новым поколением лидеров", — сказала Гарсия, член городского совета города Челси, штат Массачусетс, от Демократической партии. По ее словам, визит в Россию дает "возможность выстроить отношения, которые не основываются на том, что говорят в СМИ, а на нашем личном опыте".

Делегация ACYPL посещают Россию впервые с 2016 года. Сама организация, существующая уже больше полувека, регулярно проводит обмен делегациями молодых лидеров между США и странами мира. Так, первая американская делегация посетила Россию еще в советские времена. "Цель Американского совета молодых политических лидеров — выстраивать отношения безотносительно того, что происходит в более широком контексте", — отметила Гарсия.

Делегация ACYPL находится в России уже четыре дня, накануне они провели встречу в МИД РФ, а также встретились с молодежью.

"Главный посыл, который мы получили — это то, что есть проблемы между правительствами, а есть связи между гражданскими обществами. Это два разных опыта. Поэтому да, между нашими правительствами есть проблемы, да, возможно, мы находимся в низшей точке наших отношений, но опыт общения с представителями гражданского общества невероятный, нам очень нравится Россия. Мы пробовали вашу еду, мы увидели, насколько хороша инфраструктура Москвы. Мы надеемся понять взгляд с другой точки зрения, вернуться в наши регионы и поделиться этим", — заявила Гарсия.

Во вторник делегация провела встречу с руководством Общественной палаты РФ, на которой глава ОП Валерий Фадеев и его заместитель Сергей Орджоникидзе рассказали о ее роли в общественно-политической жизни России и в выстраивании связей с другими странами на уровне гражданских обществ.

"Мы крайне недовольны теми отношениями, которые сейчас сложились между Россией и США. Это все равно придется преодолевать. Как это сделать — я не знаю. Слишком велико влияние внутриполитической борьбы в США", — заявил Фадеев в ходе встречи. По его словам, ОП РФ "с удовольствием" готова работать над выстраиванием отношений между двумя странами. "Я уверен, что в ближайшее время решение найти удастся, потому что набрана очень большая инерция. Именно поэтому тем более важны такие встречи, как сегодняшняя", — заявил он, призвав возобновить интенсивные контакты между молодежью.