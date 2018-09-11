Звезда Трампа вернулась на "Аллею славы" в Голливуде

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Звезда президента США Дональда Трампа вновь заняла свое место на голливудской "Аллее славы", сообщили в торговой палате Голливуда.
"Любая звезда, которая была разрушена или подверглась вандализму, независимо от того, кому она принадлежала, будет заменена некоммерческой группой Hollywood Historic Trust. Голливудская аллея славы — это историческая достопримечательность, которая отмечает профессиональный вклад избранных номинантов. Однажды установленные звезды считаются частью "Аллеи славы". Если люди злятся на одного из наших лауреатов, мы надеемся, что эти люди смогут вымещать свой гнев в более позитивном ключе, чем разрушать достопримечательность штата Калифорния", — говорится в заявлении гендиректора торговой палаты Лерона Габлера, опубликованном на сайте организации.
Ранее активисты публиковали петицию с требованием убрать звезду Трампа, но власти Лос-Анджелеса отказались это сделать. Торговая палата Голливуда также заявляла, что никогда не будет убирать звезды с аллеи из-за отрицательной реакции отдельных представителей публики.
В настоящий момент на "Аллее славы", которая находится на Голливудском бульваре и на улице Вайн, более 2,5 тысячи именных звезд актеров, музыкантов, продюсеров, директоров и многих других людей, которые внесли вклад в индустрию развлечения и искусства. "Аллея славы" является одной из ярких туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.