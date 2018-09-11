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Звезда Трампа вернулась на "Аллею славы" в Голливуде

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© AFP 2018 / Robyn BeckЗвезда Дональда Трампа на Голливудском бульваре. Архивное фотоЗвезда Дональда Трампа на Голливудском бульваре. Архивное фото
© AFP 2018 / Robyn Beck

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Звезда президента США Дональда Трампа вновь заняла свое место на голливудской "Аллее славы", сообщили в торговой палате Голливуда.

Звезда Дональда Трампа на Голливудском бульваре. Архивное фото
© AFP 2018 / Robyn Beck
Западный Голливуд призвал убрать звезду Трампа с "Аллеи славы"
Звезда Трампа на "Аллее славы" неоднократно подвергалась нападению вандалов, в частности, ее изрисовывали различными символами. Более того, вандалы несколько раз портили звезду ударными инструментами. Последнее нападение было совершено в июле этого года, когда мужчина разбил звезду киркой, которую он пронес в чехле для гитары.

"Любая звезда, которая была разрушена или подверглась вандализму, независимо от того, кому она принадлежала, будет заменена некоммерческой группой Hollywood Historic Trust. Голливудская аллея славы — это историческая достопримечательность, которая отмечает профессиональный вклад избранных номинантов. Однажды установленные звезды считаются частью "Аллеи славы". Если люди злятся на одного из наших лауреатов, мы надеемся, что эти люди смогут вымещать свой гнев в более позитивном ключе, чем разрушать достопримечательность штата Калифорния", — говорится в заявлении гендиректора торговой палаты Лерона Габлера, опубликованном на сайте организации.

Российские солдаты, охраняющие звезду Трампа в Голливуде, попали на видео
"Российские солдаты", охраняющие звезду Трампа в Голливуде, попали на видео
В августе власти города Западный Голливуд призвали убрать звезду президента США Дональда Трампа с голливудской "Аллеи славы". Мэр входящего в агломерацию Лос-Анджелеса города Джон Дюран сообщил, что решение было принято единогласно. Члены совета Западного Голливуда предложили резолюцию в связи с "вызывающим беспокойство обращением президента Трампа с женщинами и другими действиями, которые не соответствуют общим ценностям города, региона, штата и страны".

Ранее активисты публиковали петицию с требованием убрать звезду Трампа, но власти Лос-Анджелеса отказались это сделать. Торговая палата Голливуда также заявляла, что никогда не будет убирать звезды с аллеи из-за отрицательной реакции отдельных представителей публики.

В настоящий момент на "Аллее славы", которая находится на Голливудском бульваре и на улице Вайн, более 2,5 тысячи именных звезд актеров, музыкантов, продюсеров, директоров и многих других людей, которые внесли вклад в индустрию развлечения и искусства. "Аллея славы" является одной из ярких туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.

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