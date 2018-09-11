Нападения на журналистов часто остаются безнаказанными, заявили в ОБСЕ

ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Нападения на журналистов слишком часто остаются безнаказанными, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в ходе совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве в понедельник.

"Со времени нашего предыдущего совещания в регионе ОБСЕ убито несколько журналистов. Еще несколько журналистов подверглись нападениям и были ранены. Более 200 журналистов нуждаются в постоянной защите полиции", — сказал Дезир.

Он отметил, что даже ранее спокойные страны стали опасными для представителей прессы. "Ныне быть журналистом рискованно даже в тех местах, которые были ранее безопасны – в Нидерландах, Германии", — заявил представитель ОБСЕ.

Он особенно остановился на безнаказанности виновных в преступлениях против журналистов. "Безнаказанность убийств журналистов – это позор. Многие из нападавших на представителей прессы так и не предстали перед судом", — сказал Дезир.

В соответствии с анализом его офиса, только в двух случаях из 10 убийцы подверглись уголовному преследованию.

Также представитель ОБСЕ отметил большое количество журналистов, которые лишены свободы. "Более 150 журналистов находятся в тюрьмах в регионе ОБСЕ, в основном в Турции и Азербайджане", — сказал он.

Двухнедельное совещание Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на тематику прав человека проходит в Варшаве. Целью конференции является обзор обязательств, принятых правительствами стран-членов в области соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействия дискриминации.