МОСКВА, 11 сент — РИА Новости. Россия обеспокоена попытками милитаризации космоса путем размещения там ударных вооружений, это надо предотвратить, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время пресс-подхода на первой Конференции ООН по космическому праву и космической политике.

"Мы смотрим на ситуацию с беспокойством, космос становится менее безопасным. Потому что нарастают попытки перейти к следующей фазе милитаризации космического пространства путем размещения в космосе оружия ударного типа. Это необходимо предотвратить коллективными усилиями", — сказал дипломат.