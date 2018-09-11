Сеул надеется на содержательное развитие партнерства с Москвой и Пхеньяном

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Сеул надеется на более содержательное развитие трехстороннего партнерства России, Южной Кореи и КНДР, заявил во вторник премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён.

"Мы надеемся на более содержательную реализацию трехстороннего сотрудничества… Оно будет активизироваться при достижении значимого прогресса в денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове", — сказал премьер, выступая на сессии "Россия — Республика Корея" в рамках Восточного экономического форума.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.