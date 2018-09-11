Защита Вышинского подала апелляцию на продление его ареста

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Защита арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляцию на продление его ареста. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.
Дело Кирилла Вышинского
Вышинский находится под арестом уже больше ста дней. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
При этом к нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В Москве эти действия назвали произволом. Российское посольство направило в МИД Украины две ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
Президент России Владимир Путин отметил, что Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность. Глава государства назвал эту ситуацию "абсолютно беспрецедентной и абсолютно недопустимой политикой сегодняшних украинских правителей" и выразил надежду, что она найдет соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций и что при их содействии удастся добиться освобождения Вышинского.
Ситуацией с арестом журналиста обеспокоены и в ОБСЕ. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны — участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".
Премия имени Политковской
Вручение премии приурочено к Международному дню солидарности журналистов, который отмечают 8 сентября. Эту дату установили в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов. Именно 8 сентября 1943 года нацисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. В тюрьме он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее".