Защита Вышинского подала апелляцию на продление его ареста

Заседание суда по делу журналиста К. Вышинского в Херсоне

Заседание суда по делу журналиста К. Вышинского в Херсоне

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Защита арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляцию на продление его ареста. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

Дело Кирилла Вышинского

Шестого сентября Херсонский городской продлил арест Вышинского еще на 60 дней. У защиты было пять дней на подачу апелляции. Кроме того, адвокаты добиваются полного медицинского освидетельствования журналиста, жалующегося на ухудшение здоровья.

Вышинский находится под арестом уже больше ста дней. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

При этом к нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В Москве эти действия назвали произволом. Российское посольство направило в МИД Украины две ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

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Президент России Владимир Путин отметил, что Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность. Глава государства назвал эту ситуацию "абсолютно беспрецедентной и абсолютно недопустимой политикой сегодняшних украинских правителей" и выразил надежду, что она найдет соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций и что при их содействии удастся добиться освобождения Вышинского.

Ситуацией с арестом журналиста обеспокоены и в ОБСЕ. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны — участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

Премия имени Политковской

Накануне Вышинский стал лауреатом премии "Камертон" имени Анны Политковской, которую Союз журналистов России вручает ежегодно за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы.

Вручение премии приурочено к Международному дню солидарности журналистов, который отмечают 8 сентября. Эту дату установили в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов. Именно 8 сентября 1943 года нацисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. В тюрьме он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее".