МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Расширенный пакет санкций, который США планируют ввести против тех, кто сотрудничает с РФ, может осложнить работу шведских компаний в России, заявил РИА Новости посол Швеции в Москве Петер Эриксон.

"Может", — заявил дипломат в ответ на вопрос о том, могут ли новые санкции, которые планируют ввести Соединенные Штаты, осложнить работу шведского бизнеса.

"Например, санкции против господина Дерипаски и "РУСАЛа". Есть дочка "РУСАЛа" в Швеции – Kubal, почти 500 людей, которые там работают. Они чуть не закрылись весной. Шведские банки боялись принимать деньги за электричество, потому что опасались сделок в долларах. Все решилось в последние часы. Сейчас я знаю, что "РУСАЛ" и Дерипаска готовят изменения, чтобы его доля снизилась. Надеемся, что "РУСАЛ" исходит из этих санкций. Проблема с Kubal пока решена. Посмотрим, что будет дальше", — отметил Эриксон.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин дал срок до 23 октября на завершение операций с акциями и долговыми инструментами компании, а также на выход из контрактов с "Русалом".

Посол также рассказал, что прошлый год стал весьма успешным для шведских производителей в России.

"Прошлый год был очень хорошим годом для Volvo и Scania. После двух тяжелых лет они в 2017 году почти вдвое повысили объём продаж. Так что они сейчас довольно оптимистично настроены, поэтому могут последовать решения расширить активность на российском рынке. Кстати, "Вольво" производит в Калуге кабины для грузовиков. Их собирают здесь, на российский рынок. Около 1,5 тыс кабин в год идут из Калуги в Антверпен. Там расширили производство грузовиков, самым лучшим решением стало привести эти кабины из Калуги", — сообщил дипломат.

Кроме того, у шведской компании ИКЕА, напомнил он, есть очень большой завод мебели в Великом Новгороде.

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