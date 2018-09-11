Посол не исключил, что Швеция может в будущем закупать мусор у России

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия и Швеция активно сотрудничают в области переработки мусора, пока Стокгольм не закупает мусор у Москвы, однако в будущем это не исключено, заявил в интервью РИА Новости посол Швеции в Москве Петер Эриксон.

"Не знаю, однако это не исключено. Пока мы покупаем мусор у Италии, Англии и Норвегии", — ответил дипломат в ответ на вопрос о возможных планах Швеции закупать мусор у России.

Он подчеркнул, что это "хорошая и важная" область сотрудничества между странами.

"На днях шведская делегация из агентства окружающей среды была здесь, они встречались с представителями российских властей и рассказывали о том, как работает наша система переработки мусора. В 70-х годах у нас была такая же ситуация с мусором, как сейчас в России. За годы у нас выработался комплексный подход, который и привел к тому, что у нас есть сегодня", — рассказал Эриксон.

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