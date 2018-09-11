Силовики более 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (111)

ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 17 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины — ред.) составило 21 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что украинские силовики выпустили по территории ДНР 26 мин калибром 120 и 82 миллиметра. При обстрелах также использовались стрелковое оружие, бронетехника и гранатометы. Повреждено три дома на юге ДНР.