МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Заявления шведских политических партий о намерении остановить российский проект "Северный поток — 2" не могут повлиять на его реализацию, заявил в интервью РИА Новости посол Швеции в Москве Петер Эриксон.

"Те разрешения, которые нужны были для "Северного потока — 2", Швеция выдала. Так как это не касается территориальных вод, то возможностей остановить проект нет. Да, все политические партии Швеции сказали, что не очень хорошо к нему относятся, но мы ничего не можем сделать против него", — сказал он.

Эриксон также отметил, что отозвать решение по прокладке газопровода в международных водах своей экономической зоны Стокгольм уже не может.

"По международному праву мы могли только осуждать проект из-за того, как он может отразиться на окружающей среде. Но требовать не строить его мы не можем. Компании удалось показать шведским властям, что экологических повреждений вследствие проекта нет", — добавил посол.

Как сообщало Шведское радио, ряд парламентских партий критически оценивают "Северный поток — 2" и хотели бы остановить этот проект. Парламентарии считают, что строительство газопровода не соответствует намерениям ЕС увеличить долю экологически чистой возобновляемой энергии, а кроме того, они не хотели бы видеть деятельность России у границ Швеции из соображений безопасности.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Компании Nord Stream 2 AG, оператору проекта, осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Против проекта выступают некоторые страны, в частности Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства газопровода. Их лидеры уверены, что это политический проект.

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