В МИД рассказали о стабилизирующих факторах для Корейского полуострова

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Трехсторонние проекты Москвы, Пхеньяна и Сеула являются серьезным политически стабилизирующим фактором для ситуации на Корейском полуострове, заявил в ходе сессии на ВЭФ замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

По его словам, партнеры работают и будут работать над проектами "с тем, чтобы когда политические условия созреют, чтобы на руках были отработанные готовые проекты", к реализации которых можно было бы приступить.

"А они сами по себе (проекты — ред.) являются очень серьезным политически стабилизирующим фактором на полуострове", — сказал Моргулов.

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