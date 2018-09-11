ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Пхеньян нацелен на объединение железных дорог Северной и Южной Кореи, заявил заместитель министра железных дорог КНДР Ким Юн Хёк.

"В настоящее время мы нацелены на соединение железных дорог Северной и Южной Кореи, это является принципиально важным проектом и необходимо предоставить максимально возможные условия для того, чтобы этот проект был в конечном итоге реализован", — заявил он, выступая на панельной сессии в рамках ВЭФ-2018.

"Как и в прошлом, мы будем прилагать активные усилия для практического решения проблем в деле соединения Транскорейской и Транссибирской магистралей на основе равенства и взаимной выгоды", — сказал Ким Юн Хёк.

Замминистра предложил, чтобы РФ, КНДР и Южная Корея совместно рассмотрели практические направления работы по соединению Транссибирской и Транскорейский железнодорожных магистралей с учетом важности этого вопроса и международного интереса.

Как сказал Ким Юн Хёк, цель этой работы закреплена в исторической совместной декларации саммита Севера и Юга Кореи, состоявшегося 27 апреля на военно-демаркационной линии в Пханмунджоме.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.