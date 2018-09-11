Силовики обстреляли школу в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 11 сен — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли школу в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Сегодня в 8:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) киевские силовики, невзирая на "школьное" перемирие, произвели обстрел школы в населенном пункте Михайловка (Золотое-5) с направления населенного пункта Золотое-4 из гранатометов и стрелкового оружия", — уточнил он.

Марочко добавил, что все дети эвакуированы. Информация о разрушениях уточняется.

"Школьное" перемирие в Донбассе

С 29 августа в регионе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года.

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг призвал стороны конфликта использовать все возможности для его соблюдения. Он также предложил всем участникам противостояния отвести тяжелое вооружение, силы и средства из тех участков линии соприкосновения, на которых они находятся слишком близко. Это помогло бы установить долгосрочный режим прекращения огня, подчеркнули в ОБСЕ.

До этого в Донбассе действовало так называемое хлебное перемирие. Хуг отмечал, что оно длилось дольше предыдущих и позволило снизить количество жертв среди мирного населения.

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