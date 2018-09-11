Силовики обстреляли школу в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 11 сен — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли школу в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Сегодня в 8:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) киевские силовики, невзирая на "школьное" перемирие, произвели обстрел школы в населенном пункте Михайловка (Золотое-5) с направления населенного пункта Золотое-4 из гранатометов и стрелкового оружия", — уточнил он.
Марочко добавил, что все дети эвакуированы. Информация о разрушениях уточняется.
"Школьное" перемирие в Донбассе
С 29 августа в регионе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года.
До этого в Донбассе действовало так называемое хлебное перемирие. Хуг отмечал, что оно длилось дольше предыдущих и позволило снизить количество жертв среди мирного населения.
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