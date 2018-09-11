ТОКИО, 11 сен – РИА Новости. Новый специальный представитель США по КНДР Стивен Бигун считает, что сложившаяся ситуация на Корейском полуострове открывает "колоссальные возможности", которые необходимо максимально использовать с целью разрешения вопросов вокруг КНДР.

"Нам предстоит тяжелая работа. Но нам открываются и колоссальные возможности. Мы должны сделать все, чтобы использовать эту возможность по максимуму", — цитирует агентство Ренхап слова американского спецпредставителя в ходе его встречи с южнокорейским коллегой Ли До Хуном.

В настоящее время ведется подготовка к очередному межкорейскому саммиту с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

На прошлой неделе делегация во главе со спецпосланником президента Южной Кореи Чон Ый Ёном посетила Пхеньян. Стороны договорились провести следующий межкорейский саммит 18-20 сентября в столице КНДР. Спецпосланник также передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну послание от южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и от президента США Дональда Трампа. В свою очередь лидер КНДР попросил передать от него ответное послание Трампу.

Первая встреча корейских лидеров состоялась 27 апреля в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом. Менее чем через месяц прошли вторые переговоры между главами Южной Кореи и КНДР. Ожидается, что сентябрьский саммит будет посвящен вопросам реализации договоренностей декларации, подписанной в Пханмунджоме.