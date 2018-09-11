Моргулов не исключил скорого проведения нового саммита США и КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Вероятность того, что в ближайшее время состоится второй саммит США и КНДР, не исключена, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"В переговорном процессе мы видим позитивное развитие. Мы видим межкорейские переговоры, которые очень активно происходят, ближайшая встреча будет объявлена чуть позднее в этом месяце. Соответственно северокорейско-американский саммит в Сингапуре, возможно, и новые встречи скоро намечаются. Так что все это предпосылки для того, чтобы на втором этапе переговорного процесса стороны урегулировали те проблемы, которые у них есть между собой, и вышли на взаимоприемлемые решения", — сказал Моргулов на пленарной сессии в рамках ВЭФ-2018.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.