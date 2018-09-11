Экстрадированного из Грузии в США россиянина не отпустили под залог

НЬЮ-ЙОРК, 11 сен — РИА Новости. Суд в Нью-Йорке отказал экстрадированному из Грузии в США россиянину Андрею Тюрину, подозреваемому в крупной краже клиентских данных, в освобождении под залог, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Нью-Йорке.

"Суд состоялся в субботу, в освобождении под залог ему было отказано", — сообщил собеседник агентства.

Ранее Секретная служба, ФБР и прокуратура США в совместном заявлении сообщили об экстрадиции из Грузии гражданина России Андрея Тюрина. Грузинские правоохранители задержали 35-летнего москвича по запросу США. Его подозревают в попытках взломать системы финансовых учреждений, информационных агентств, брокерских контор на территории США, а также в кибератаках на американские и иностранные компании.