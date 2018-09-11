Задержанные в США за крупную аферу россияне частично признали вину

НЬЮ-ЙОРК, 11 сен — РИА Новости, Ирина Андреева. Россияне, задержанные в конце июля в США по подозрению в совершении крупного мошенничества на 4,5 миллиона долларов, частично признали свою вину, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Нью-Йорке.

"Несколько дней назад все подозреваемые были переведены в тюрьму в Нью-Йорке и предстали перед судом на первом слушании дела", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, из подозреваемых их уже переквалифицировали в обвиняемых. Россиянам также не позволили выйти под залог до суда. Американское правосудие предоставило им бесплатных адвокатов.

Следующее слушание по делу пройдет 25 сентября.

Задержание россиян

В конце июля Минюст США сообщил, что 25 человек, среди которых несколько россиян, обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей. Ведомство озвучило имена: Максим Суверин, который изначально был помещен в тюрьму Нью-Йорка, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев, которые находились ранее в тюрьмах других штатов.

По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку, кроме россиян, входили пять граждан Грузии, четверо выходцев из Азербайджана, трое — из Казахстана, двое — из Латвии, еще двое — из Украины. Также среди обвиняемых есть граждане США и Турции.

Обвинение считает, что задержанные размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. С этой целью ими были созданы ряд подставных фирм. Ущерб обманутых граждан составил около 4,5 миллиона долларов США.

Каждого фигуранта обвиняют сговоре с целью мошенничества (это может грозить сроком до 30 лет тюрьмы), а также сговоре с целью отмывания денег (за что предусмотрен срок до 20 лет лишения свободы).