Британские СМИ сообщили о новых подозреваемых в деле Скрипалей

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В деле по отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появились новые фигуранты — четыре россиянина, об этом сообщает таблоид Mirror со ссылкой на источники в британских спецслужбах.

По утверждению издания, они являлись частью "группы убийц", которая в России известна под наименованием "Чистильщики". "Команда" состояла из шести человек, среди которых были Александр Петров и Руслан Боширов, ранее обвиненные Лондоном в покушении на Скрипалей.

По сведениям источников таблоида, Боширов и Петров нуждались в подстраховке для наблюдения за Скрипалями, чтобы быть уверенными, что те не вернутся, пока они будут распылять "Новичок".

"Подстраховка" якобы приехала на британские острова через другие воздушные гавани, утверждает Mirror. При этом, со слов источника, были использованы документы европейских граждан, которые находятся в заключении.

Это якобы было предпринято для того, чтобы избежать процедуры получения виз.

Кроме этого, по словам британских разведчиков, у "чистильщиков" было заготовлено алиби, согласно которому они представились "богатыми русскими, заинтересованными в покупке собственности в Британии".

"Подозреваемые" в отравлении Скрипалей

Ранее Лондон предоставил фотографии двух человек, которых подозревает в покушении на бывшего сотрудника ГРУ и его дочь. В Москве ответили, что не имеют информации об указанных персонах. Как утверждают британские правоохранители, они являются "офицерами ГРУ". Великобритания даже назвала фамилии "подозреваемых" — Александр Петров и Руслан Боширов, хотя и указала, что имена ненастоящие.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых Москве ни о чем не говорят. В МИД также подчеркнули, что следствие по таким делам требует взаимодействия правоохранителей обеих стран.

Позже Генпрокуратура России заявила о готовности взаимодействовать с коллегами из Великобритании по данному инциденту

Россиянин Александр Петров, которого британская прокуратура подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, прокомментировал обвинения в свой адрес.

По его словам, он работает начальником участка в филиале одного из томских предприятий, ничего не знает о случившемся и не имеет к инциденту никакого отношения.

Отравление в Британии

Четвертого марта в английском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания обвинила в произошедшем Россию, Москва обвинения категорически отрицает. Россия не раз предлагала совместное расследование произошедшего,но британская сторона предложение отклонила.

Также МИД уличил во лжи Терезу Мэй, которая утверждала, что яд изготовили в России. В лаборатории Портон-Даун это заявление опровергли.