Против жителя Ташкента возбудили дело за оскорбление жены в соцсети

ТАШКЕНТ, 11 сен – РИА Новости. Уголовное дело завели в Ташкенте на мужчину, оскорбившему свою супругу в соцсети, сообщает во вторник пресс-служба столичного управления внутренних дел.

По данным пресс-службы, в органы внутренних дел обратилась жительница Ташкента, заявившая об оскорблении со стороны своего супруга в интернете. По ее словам, после семейной ссоры муж открыл в социальной сети аккаунт под ее именем и разместил там информацию, порочащую ее честь и достоинство.

"По данному факту в отношении 35-летнего супруга возбуждено уголовное дело по статье "оскорбление" Уголовного кодекса республики Узбекистан", — говорится в сообщении. Ему грозит до двух лет исправительных работ.