Роспотребнадзор передал мобильную лабораторию во Вьетнам

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова передала ключи от мобильной лаборатории на базе автомобиля "КамАЗ" генеральному директору Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра, генерал-майору Нгуен Хонг Зы, передаёт корреспондент РИА Новости.

Современная высокотехнологичная мобильная лаборатория на базе автомобиля "КамАЗ", которая была спроектирована и создана Роспотребнадзором специально для Тропцентра, будет работать во Вьетнаме.

"Последние годы мы имели возможность расширить работу по исследованию инфекционных болезней, для этого очень много сделал Роспотребнадзор. Не только в научных исследованиях, но и в подготовке специалистов. Мобильный комплекс поможет нам расширить совместную работу", — заявил Зы.

"Вопросы контроля за инфекциями очень важны для Вьетнама, и в данный момент у нас нет такой современной установки для контроля за инфекционными болезнями, поэтому эта поставка для нас очень значима", — отметил он.

Попова сообщила РИА Новости, что российско-вьетнамское сотрудничество имеет большой опыт. "Тропцентр создан в 1987 году и сегодня успешно развивается. Мы активно сотрудничаем с вьетнамскими коллегами. У нас восемь институтов работают на площадке с научными программами и совместно мы решаем проблемы профилактики чумы, сапа и других особо опасных инфекций во Вьетнаме. Разрабатываем новые тест-системы на этой площадке. Это очень интересное и плодотворное сотрудничество и в интересах народа Вьетнамской Республики и в интересах российского народа", — подчеркнула Попова.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, лаборатория обеспечит возможность проведения эпизоотологического мониторинга природных очагов инфекционных болезней на территории Вьетнама в соответствии с современными требованиями биологической безопасности и с использованием передовых мониторинговых и диагностических технологий.

Подобный автомобиль с 2014 года успешно работает в Гвинейской Республике, позволяя проводить широкий спектр исследований в сложных погодных условиях в удаленных районах страны.

В 2018 году Совместный Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр отмечает свой 30-летний юбилей. В учреждении российские и вьетнамские специалисты занимаются борьбой с инфекциями, обеспечивают безопасность и качество пищевой продукции, проводят совместные научные исследования в области эпидемиологии, паразитологии и других сферах.

При поддержке правительства Российской Федерации Роспотребнадзор с 2017 года проводит мероприятия, направленные на укрепление собственного потенциала Вьетнама в области выявления, профилактики и реагирования на инфекции.