В США сотрудница супермаркета съела ветчины на девять тысяч долларов

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Офис шерифа округа Тускарауас в американском штате Огайо сообщил в понедельник, что сотруднице супермаркета, съевшей ветчины на 9 тысяч долларов, грозят обвинения.

При этом шериф считает, что женщину вряд ли обвинят в краже в особо крупном размере, как ожидают местные СМИ.

Ранее местные издания сообщали, что сотрудница супермаркета была задержана по подозрению в том, что каждый день съедала по несколько ломтиков ветчины в магазине, где работала на протяжении ряда лет. Умножив стоимость трех-четырех ломтиков на срок работы сотрудницы (восемь лет), владельцы получили сумму ущерба в 9 тысяч долларов — это в теории позволяет обвинить женщину в краже в особо крупном размере, то есть в тяжком преступлении.

"Многие из вас читали репортаж о том, что наш офис занялся делом сотрудницы, которая предположительно съедала небольшое количество мясных продуктов для ланча каждый день, работая в продуктовом магазине на протяжении ряда лет, и что ее обвинили в краже в особо крупном размере. Это не совсем так", — заявил шериф Орвис Кэмпбелл в Facebook.

Он добавил, что не арестовывал обвиняемую и не предъявлял ей формальных обвинений. Шериф уточнил, что действительно принял заявление от магазина и передал в прокуратуру, которая и решит вопрос о предъявлении обвинений.

"Мой офис не имеет полномочий принимать окончательное решение по этому делу, но я вполне уверен, что, когда все факты станут известны прокурору, обвинения в тяжком преступлении вряд ли будут выдвинуты", — заявил шериф.