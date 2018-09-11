МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Бывший профессиональный боксер Оскар де ла Хойя сообщил, что серьёзно рассматривает возможность выставить свою кандидатуру на президентских выборах США в 2020 году, пишет издание TMZ.

"Я очень серьезно настроен (баллотироваться в президенты — ред.)", — завил де ла Хойя.

По его словам, еще в те времена, когда он профессионально занимался боксом, он хотел чтобы его голос был услышан, а возможность стать президентом позволит ему это осуществить. В своем сообщении боксер также отметил, что если Канье Уэст может объявить, что когда-нибудь будет баллотироваться в президенты, то почему этого не может сделать он.

Оскар де ла Хойя — бывший американский боксер, выступавший в средней весовой категории, олимпийский чемпион 1992 года. В активе боксера 39 побед при шести поражениях. В 2008 году де ла Хойя объявил о завершении карьеры, в настоящее время является директором промоутерской компании Golden Boy Promotions.