Посольство России продолжит посещать Бутину

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Российские дипломаты продолжат посещать в тюрьме арестованную российскую гражданку Марию Бутину, несмотря на то, что обвинение пытается использовать факт этих посещений и поданных дипломатами протестов в Госдеп против обвиняемой, говорится в сообщении посольства России в Вашингтоне.

"Мы посетим Марию Бутину в тюрьме на этой неделе. Продолжим отстаивать ее законные права и требовать от американских властей ее освобождения", — говорится в заявлении.

По заявлению посольства, оно надеется на снятие обвинений с Бутиной.