Почта Китая хочет улучшить качество доставки в Россию

ВЛАДИВОСТОК, 11сен — РИА Новости. Почта Китая рассматривает "Почту России" как одного из важных партнеров и хотела бы улучшить качество доставки в Россию, заявил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-президент China Post Group Ли Сюн.

"Те возможности трансграничной торговли, которые есть между Россией и Китаем, нельзя переоценить, они просто замечательные. "Почта России" и почта Китая долгосрочно сотрудничают и постоянно способствуют развитию этой отрасли. Сейчас Россия становится для нас все более и более важным партнером, поэтому мы с большим оптимизмом смотрим в будущее, и почта Китая готова прикладывать усилия для улучшения базовой инфраструктуры, чтобы оптимизировать трансграничную торговлю между нашими странами. Мы надеемся, что все это будет происходить в тесном сотрудничестве с "Почтой России", — сказал он.

Ли Сюн также уточнил, что за последние несколько лет у между странами наблюдается постоянный прирост объемов торговли. "За прошлый год мы переслали более 100 миллионов посылок", — уточнил он.

Он также выразил надежду, что в скором времени будет Китай может запустить прямую авиадоставку до Москвы.

"У нас есть авиадоставка, в прошлом году у нас была открыта линия из Ханьчжоу до Сибири, мы надеемся, что и до Москвы будут прямые авиадоставки, это важно для повышения скорости (доставки — ред.), мы хотим повышать качество своих услуг на российском рынке", — сказал вице-президент.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.