США пригрозили санкциями против МУС

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Власти США предпримут все возможные меры для защиты своих граждан от преследования со стороны Международного уголовного суда (МУС) и могут ввести санкции против судей МУС, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"США используют все необходимые средства для защиты своих граждан и союзников от несправедливого преследования со стороны незаконного суда. Мы не будем сотрудничать с МУС, не будем помогать МУС и, конечно, мы не присоединимся к МУС", — заявил Болтон, выступая в Вашингтоне.
Болтон уточнил, что, в частности, это касается попыток суда преследовать военных США за преступления в Афганистане.
Правозащитники критикуют
"Атака Соединенных Штатов на Международный уголовный суд — это атака на миллионы жертв и выживших, которые столкнулись с самыми серьезными преступлениями международного права, обесценивающая десятилетия основополагающей работы международного сообщества для содействия правосудию", — говорится в заявлении на сайте Amnesty International.
Правозащитная организация призвала США не вводить санкции, а "раз и навсегда" ратифицировать Римский статут — учредительный документ МУС.
"Контрпродуктивное" обращение
"Мы выступаем против действий, предпринятых против Израиля в Международном уголовном суде, поскольку мы считаем это контрпродуктивным. Это не помогает делу мира", — заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт журналистам на брифинге.
МИД Израиля назвал "циничным шагом, не имеющим юридического значения", обращение палестинцев в Международный уголовный суд с просьбой расследовать преступления, в совершении которых они обвиняют израильтян. В заявлении внешнеполитического ведомства Израиля говорится, что рассмотрение израильско-палестинских дел выходит за рамки юрисдикции гаагского трибунала.
Глава палестинского МИД Рияд аль-Малики ранее передал в МУС обращение в связи с действиями Израиля и заявил о наличии достаточных оснований для немедленного начала расследования "преступлений, совершенных на территории Государства Палестины… официальными лицами и другими гражданами Израиля".
Давняя конфронтация
Также в США был принят закон, разрешающий Вооружённым силам страны освобождать силовым путём любого американского гражданина или же гражданина союзного Вашингтону государства в случае их ареста по ордеру МУС.
С рядом государств Вашингтон заключил двусторонние соглашения, по условиям которых участники обязались не выдавать МУС американских граждан. Афганистан, а также многие из тех стран, где ЦРУ размещало свои тайные тюрьмы, являются участниками Римского статута.
Международный уголовный суд
Под юрисдикцию суда попадают самые серьезные преступления, совершенные физическими лицами и вызывающие озабоченность всего международного сообщества. В его компетенцию входят рассмотрение преступлений против человечности, агрессии и военных преступлений, а также преследование лиц, ответственных за геноцид.
МУС занимается преступлениями, совершенными после 1 июля 2002 года на территории государств-участников Римского статута или совершенными гражданами таких государств на территории других стран. При этом если государство, в котором произошло преступление, не является участником статута, то право выдачи мандата на начало уголовного преследования имеет Совет Безопасности ООН.