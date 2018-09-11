США пригрозили санкциями против МУС

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Власти США предпримут все возможные меры для защиты своих граждан от преследования со стороны Международного уголовного суда (МУС) и могут ввести санкции против судей МУС, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"США используют все необходимые средства для защиты своих граждан и союзников от несправедливого преследования со стороны незаконного суда. Мы не будем сотрудничать с МУС, не будем помогать МУС и, конечно, мы не присоединимся к МУС", — заявил Болтон, выступая в Вашингтоне.

Болтон уточнил, что, в частности, это касается попыток суда преследовать военных США за преступления в Афганистане.

Правозащитники критикуют

Международная правозащитная организация Amnesty International, базирующаяся в Лондоне, осудила стремление США защитить своих граждан от преследования со стороны Международного уголовного суда (МУС).

"Атака Соединенных Штатов на Международный уголовный суд — это атака на миллионы жертв и выживших, которые столкнулись с самыми серьезными преступлениями международного права, обесценивающая десятилетия основополагающей работы международного сообщества для содействия правосудию", — говорится в заявлении на сайте Amnesty International.

Правозащитная организация призвала США не вводить санкции, а "раз и навсегда" ратифицировать Римский статут — учредительный документ МУС.

"Контрпродуктивное" обращение

Госдеп ранее выступил против обращения Палестины в Международный уголовный суд из-за действий Израиля и назвал такие действия "контрпродуктивными".

"Мы выступаем против действий, предпринятых против Израиля в Международном уголовном суде, поскольку мы считаем это контрпродуктивным. Это не помогает делу мира", — заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт журналистам на брифинге.

МИД Израиля назвал "циничным шагом, не имеющим юридического значения", обращение палестинцев в Международный уголовный суд с просьбой расследовать преступления, в совершении которых они обвиняют израильтян. В заявлении внешнеполитического ведомства Израиля говорится, что рассмотрение израильско-палестинских дел выходит за рамки юрисдикции гаагского трибунала.

Глава палестинского МИД Рияд аль-Малики ранее передал в МУС обращение в связи с действиями Израиля и заявил о наличии достаточных оснований для немедленного начала расследования "преступлений, совершенных на территории Государства Палестины… официальными лицами и другими гражданами Израиля".

Давняя конфронтация

Конфронтация Вашингтона и МУС насчитывает не один год. В 2000 году Соединенные Штаты подписали Римский статут, однако документ не был ратифицирован конгрессом и уже через два года Белый дом аннулировал свою подпись. В администрации Джорджа Буша-младшего мотивировали данное решение национальными интересами и необходимостью оградить американских военнослужащих от возможного преследования.

Также в США был принят закон, разрешающий Вооружённым силам страны освобождать силовым путём любого американского гражданина или же гражданина союзного Вашингтону государства в случае их ареста по ордеру МУС.

С рядом государств Вашингтон заключил двусторонние соглашения, по условиям которых участники обязались не выдавать МУС американских граждан. Афганистан, а также многие из тех стран, где ЦРУ размещало свои тайные тюрьмы, являются участниками Римского статута.

Международный уголовный суд

Международный уголовный суд (МУС) — первый постоянный международный суд, созданный на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за тяжкие преступления, совершенные в XXI веке.

Под юрисдикцию суда попадают самые серьезные преступления, совершенные физическими лицами и вызывающие озабоченность всего международного сообщества. В его компетенцию входят рассмотрение преступлений против человечности, агрессии и военных преступлений, а также преследование лиц, ответственных за геноцид.

МУС занимается преступлениями, совершенными после 1 июля 2002 года на территории государств-участников Римского статута или совершенными гражданами таких государств на территории других стран. При этом если государство, в котором произошло преступление, не является участником статута, то право выдачи мандата на начало уголовного преследования имеет Совет Безопасности ООН.