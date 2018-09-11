Молодые дипломаты из АТР обсудят корейскую проблему в рамках ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Молодые дипломаты Азиатско-тихоокеанского региона обсудят в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в числе прочих корейскую проблему, сообщил РИА Новости председатель совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков.

По его словам, в рамках форума проходит первая конференция молодых дипломатов стран АТР. Он пояснил, что это неформальная площадка для общения действующих молодых сотрудников внешнеполитических ведомств.

"Сегодняшнее заседание посвящено обсуждению актуальных проблем современных международных отношений, вызовам и угрозам, цифровизации мировой экономики, перспективам сотрудничества молодых дипломатов в контексте проблем АТР", — сказал Колпаков.

Отвечая на вопрос о том, будут ли в ходе конференции обсуждаться проблемы урегулирования на Корейском полуострове, он заявил: "Мы исходим из того, что в закрытой дискуссии мы будем затрагивать все достаточно острые темы, и эта тема, конечно, не останется в стороне".

"Мы обсудим отношение к проблематике, но не будем говорить о поиске решений, так как на сегодняшнем заседании нет представителей Республики Корея и КНДР", — добавил он.

В конференции принимают участие в том числе дипломаты из Китая, Индии, Таиланда. Ожидаются представители США.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.