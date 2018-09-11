Покинувший пост директора CBS Лесли Мунвс станет советником телекомпании

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Экс-директор телерадиокорпорации CBS Лесли Мунвс, покинувший пост на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, станет советником телекомпании, говорится в заявлении комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC).

"Мунвс согласился предоставлять консультационные услуги для компании в течение одного года с момента его отставки (или меньше, до даты, когда Совет директоров определит, что компания имеет право прекратить его работу по какой-либо причине), чтобы обеспечить плавный переход его обязанностей. Мунвс также будет выполнять офисную работу и услуги по обеспечению безопасности сроком до двух лет", — говорится в заявлении.

Ранее издание New Yorker обвинило Мунвса в сексуальных домогательствах, преследовании и запугивании шести женщин, а также в плохом обращении со многими женщинами-коллегами. Эти женщины рассказали журналисту издания, что Мунвс сексуально домогался их, а когда они отказывали, "запугивал физической расправой и угрожал погубить их карьеру". По словам женщин, все случаи домогательств произошли в период между 1980-2000 годами.

Позже в New Yorker появилась статья с обвинениями от еще шести женщин. На данный момент о домогательствах со стороны Мунвса в общем счете заявили уже 12 предполагаемых жертв.

Еще после публикации первой статьи правление CBS Corporation начало расследование "обвинений давностью в несколько десятилетий". Сам Мунвс отрицал вину и признал отношения лишь с тремя из этих женщин, отметив, что они были основаны на взаимном согласии.

Телекомпания CBS сообщила, что Мунвс и CBS пожертвуют 20 миллионов долларов одной или нескольким организациям, которые поддерживают движение #MeToo, осуждающее сексуальные домогательства.