Путина пригласили на инаугурацию нового президента Мексики

МЕХИКО, 11 сен – РИА Новости. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пригласил российского лидера Владимира Путина на свою инаугурацию, сообщил в понедельник Марсело Эбрард, будущий глава МИД страны.

В понедельник Обрадор встретился с российским послом в Мексике Виктором Коронелли.

"Лопес Обрадор пригласил (Путина), чтобы он сопровождал его в день 1 декабря на церемонии принесения присяги и вступления в должность", — рассказал Эбрард.

По его словам, приглашение также отправил папе Римскому Франциску. О том, пригласят ли на церемонию президента США Дональда Трампа, он ничего не сказал.

При этом будущий министр отметил, что Обрадор готов к визиту Путина в любое удобное время. "Мы оставляем открытыми двери, чтобы в разные даты нам нанесли визит как глава Ватикана, так и российский президент", — сказал он.

В посольстве России пока не прокомментировали встречу посла Коронелли с Обрадором.

Кандидат от левых сил Лопес Обрадор набрал 53,2% бюллетеней на прошедших 1 июля выборах. Он почти на 17,5 миллиона голосов опередил ближайшего конкурента Рикардо Анайю. Явка составила 63,4% (56,5 миллиона человек).