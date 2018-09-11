Путина пригласили на инаугурацию нового президента Мексики

МЕХИКО, 11 сен – РИА Новости. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пригласил российского лидера Владимира Путина на свою инаугурацию, сообщил в понедельник Марсело Эбрард, будущий глава МИД страны.
В понедельник Обрадор встретился с российским послом в Мексике Виктором Коронелли.
"Лопес Обрадор пригласил (Путина), чтобы он сопровождал его в день 1 декабря на церемонии принесения присяги и вступления в должность", — рассказал Эбрард.
По его словам, приглашение также отправил папе Римскому Франциску. О том, пригласят ли на церемонию президента США Дональда Трампа, он ничего не сказал.
При этом будущий министр отметил, что Обрадор готов к визиту Путина в любое удобное время. "Мы оставляем открытыми двери, чтобы в разные даты нам нанесли визит как глава Ватикана, так и российский президент", — сказал он.
Кандидат от левых сил Лопес Обрадор набрал 53,2% бюллетеней на прошедших 1 июля выборах. Он почти на 17,5 миллиона голосов опередил ближайшего конкурента Рикардо Анайю. Явка составила 63,4% (56,5 миллиона человек).