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Блокада, бомбежка и другие мечты Киева о возвращении Крыма

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© РИА Новости / Юрий ЛашовПерейти в фотобанкЖительница села Льговка Судакского района Крыма возвращается домой от уличной колонки, в которой нет воды. 2014 годЖительница села Льговка Судакского района Крыма возвращается домой от уличной колонки, в которой нет воды. 2014 год
© РИА Новости / Юрий Лашов
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. В Киеве заявили, что готовы "любой ценой" не допустить поставки воды в Крым и согласны возобновить водоснабжение, только если Россия "признает факт оккупации" полуострова. Очевидно, ни на какой содержательный ответ украинские власти и не рассчитывают. "Реинтегрировать" полуостров там никто не собирается — вопреки риторике, рассчитанной на "патриотическую" общественность.

"Говорить не о чем"

Заместитель министра Украины по вопросам проблемных территорий Юрий Грымчак в эфире одного из телеканалов выдвинул России два условия возобновления поставок воды. Первое — Москва должна сама попросить об этом. "Второе, если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить", — сказал чиновник. А потом украинские власти еще и подумают, "сколько им (России) будет стоить эта вода".

Вопрос с поставками воды в Крым вновь приобрел актуальность из-за ситуации в Армянске, где превышена предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида. Причина — испарения кислотонакопителя химического завода "Крымский титан". Не хватило пресной воды, поступавшей прежде с территории Украины. Работу предприятия на две недели остановили, детей вывезли из города в санатории.

По словам заместителя председателя правительства Крыма Дмитрия Полонского, в Армянске "развернуты специализированные лаборатории, которые в ежедневном режиме берут анализы почвы, воды, воздуха". "Ситуация нормализовалась. В медицинских учреждениях не фиксируют обращения граждан с теми симптомами, которые были ранее", — рассказал он РИА Новости. Специалисты в ближайшее время должны решить проблему отстойника с кислыми водами.

Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе
© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
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Высказывания Грымчака Полонский призвал всерьез не воспринимать. "Давать оценку заявлениям украинских чиновников, которые занимаются территориями, не имеющими отношения к Украине, крайне сложно, — пояснил он. — Есть расхожее выражение — "фабрика фейков". Так вот, на Украине самая крупная фабрика фейков — это правительство. Что тут добавить? Чтобы признавать оккупацию, должен быть факт оккупации. Крымчане сделали свой свободный выбор на референдуме, проведенном по международным нормам. Признавать тут нечего. Это их (киевские) мечты, что история пойдет вспять. Не пойдет. Говорить языком угроз с Крымом и Россией мы не позволим", — подчеркнул он.

В прилегающих к Украине районах Крыма нехватка технической воды ощущается уже несколько лет. Киев перекрыл Северо-Крымский канал, по которому на полуостров шла днепровская вода, еще в 2014 году. А в 2017-м возвели дамбу, чтобы не допустить даже никаких утечек.

© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкМерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции. 27 апреля 2014 года
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции. 27 апреля 2014 года

Блокировать Крым любой ценой

Все годы после воссоединения полуострова с Россией Киев последовательно стремится отрезать крымчан от любых ресурсов. В ноябре 2015-го неизвестные подорвали опоры четырех линий электропередачи в Херсонской области. Активисты "Меджлиса крымско-татарского народа"*, "Правого сектора"*, "Гражданского корпуса "Азов"* не допускали ремонтные бригады к разрушенным опорам. Но уже в декабре из Краснодарского края начались поставки электричества. Через полгода полуостров обрел полную энергонезависимость.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ни для кого не было секретом, кто разрушил линии электропередачи, ведущие в Крым. В мае 2016-го один из лидеров "Азова"* Станислав Краснов признал: "Мы с побратимами сделали так, чтобы электроопоры упали. Я непосредственно к этому причастен, и СБУ (Служба безопасности Украины. — Прим. ред.) знает об этом".

Он также рассказал, что участвовал в еще одной блокаде — продовольственной. "Бойцы" все тех же организаций осенью 2015-го перекрыли проезд на полуостров грузовым автомобилям и досматривали легковушки. Это прямое покушение на свои властные полномочия официальный Киев расценил как "укрепление суверенитета" и поддержал активистов. Президент Петр Порошенко объяснил, что блокада поможет Крыму вернуться в состав страны. Украинские пограничники и сотрудники МВД никак не мешали боевикам. Силовики получили приказ "не допускать провокаций", то есть закрыть глаза на незаконные действия радикалов.

Киевские политики выражали желание блокировать Крым не только с суши, но и с моря. В декабре 2015-го координатор блокады Крыма Ленур Ислямов пообещал перекрыть Керченский пролив и сорвать строительство моста на полуостров. "Детали я не могу вам озвучивать, я просто хочу вам сказать, что мы к ней (морской блокаде Крыма. — Прим. ред.) готовимся всеми силами и средствами", — заявил он. Какими силами и средствами активисты собирались прервать морское сообщение между материковой Россией и регионом, осталось загадкой. Дерзкий план так и не был реализован, а Крымский мост открылся в мае этого года.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. 16 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. 16 мая 2018

После этого Ислямов пригрозил тем, кто по мосту попадает на полуостров. "Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались", — изложил он свои планы.

Вид на побережье Черного моря. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук занял еще более радикальную позицию. Он поддержал высказанную американским журналистом Томом Роганом идею разбомбить мост. "Керченский мост — это вражеская инфраструктура. Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру: мост, железнодорожные пути, аэропорт", — заявил парламентарий. И пообещал воплотить свои угрозы в жизнь, как только его назначат министром обороны.

Пожалуй, единственное, что Киев еще не заблокировал, — это трансляция украинских медиа на Крым. Чтобы расширить вещание, в Херсонской области построили вышку. Однако почему-то все получилось наоборот: вышка транслировала российские радиостанции на Украину. "Мы построили (вышку), но этим пользуются сегодня, к сожалению, оккупанты (Киев не признает результатов крымского референдума 2014-го. — Прим. ред.). Они блокируют и передают свою информацию на той же частоте", — жаловался представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев полагает, что Киев создает сложности крымчанам именно потому, что власти Украины не рассчитывают всерьез вернуть полуостров. "Проживающие там позиционируются в медиа как люди второго сорта. Это значит, что официальный Киев не ставит задачу завоевать симпатии населения. Речь идет о возврате территорий без людей — такой средневековый подход", — отмечает он в комментарии РИА Новости.

Эксперт, правда, указывает, что украинские власти все-таки пытались делать шаги навстречу крымчанам. "Объявляли, что будут выдавать украинские паспорта, примут детей на обучение. Но общий фон — агрессивный радикальный национализм и попытки Киева ухудшить жизнь обитателям полуострова", — говорит Золотарев. На его взгляд, Киев проводит линию на отделение Крыма от Украины совершенно сознательно — им нужен образ врага, а не полуостров.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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