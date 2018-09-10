В Южной Каролине объявили эвакуацию из-за урагана "Флоренс"

ВАШИНГТОН, 10 сент – РИА Новости. Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер объявил, что во вторник в полдень должна начаться эвакуация людей с побережья штата.

Об этом он рассказал в рамках пресс-конференции, состоявшейся в 14.30 по местному времени (21.30 мск). Губернатор добавил, что уже подписал соответствующие документы. Речь идет о береговой линии протяженностью 187 миль (около 300 километров) и, возможно, также о прибрежных округах. Власти не исключают, что эвакуация может быть распространена и на два округа, находящихся в глубине штата, — Дорчестер и Беркли, сообщает местное издание Post and Courier.

Ранее стало известно, что губернаторы Южной Каролины, Северной Каролины и Виргинии объявили режим чрезвычайной ситуации в своих штатах в связи с надвигающимся ураганом "Флоренс". Предполагается задействовать около 750 служащих нацгвардии для борьбы с ураганом и его последствиями, говорилось в сообщении властей.

Движущемуся над Атлантическим океаном по направлению к юго-востоку США урагану "Флоренс" присвоена пока четвертая категория, но, по данным синоптиков, он может усилиться и до пятой категории.