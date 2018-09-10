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В мире

Британские СМИ рассказали о "Чистильщиках" в деле Скрипалей

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1743)
(обновлено: 23:51 10.09.2018)
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© AP Photo / Frank AugsteinНа месте отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. 12 марта 2018На месте отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. 12 марта 2018
© AP Photo / Frank Augstein

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери фигурируют еще четверо подозреваемых из России, пишет таблоид Mirror со ссылкой на источники в британских спецслужбах.

Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Они входили в состав "группы убийц", известной в России под кодовым именем "Чистильщики", утверждается в статье. Всего в "команде" было шесть участников, среди них — Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Великобритании ранее обвинили в покушении на Скрипалей.

"Нужна была подстраховка, чтобы держать Скрипалей под наблюдением. Петров и Боширов должны были знать, что те не вернутся, пока они будут распылять "Новичок", — заявил один из источников таблоида.

"Подстраховка" прибыла в Британию через другие аэропорты, пишет издание. При этом, со слов источника, они использовали документы граждан Евросоюза, которые сидят в тюрьмах. Это якобы было сделано для того, чтобы не получать визы.

Отравление в Британии

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне обвинили в случившемся Россию, Москва это категорически отрицает. Российская сторона предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал эту инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фото
© Фото : Metropolitan Police
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Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых". В Москве в ответ заявили, что не располагают информацией об этих людях. По утверждению британской стороны, это два "офицера ГРУ". Лондон даже обнародовал фамилии "подозреваемых" — Александр Петров и Руслан Боширов. При этом британские власти тут же оговорились, что имена ненастоящие.

СМИ ранее неоднократно сообщали со ссылкой на анонимные источники различную информацию о расследовании, впоследствии не подтверждавшуюся. Так, таблоид The Sun писал, что Скрипалей могли отравить с помощью гречки, содержавшей нервно-паралитическое вещество. Daily Mail писала, что главной подозреваемой в преступлении является женщина.

Подозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Руслан Боширов. Архивное фото
© Фото : Metropolitan Police
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The Sun также утверждала, что яд был якобы синтезирован в лаборатории СВР в Ясенево в Москве, в то время как The Times практически одновременно сообщила, что отравляющее вещество было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы Саратовской области.

МИД Великобритании в конце марта написал в Twitter, что специалисты из лаборатории в Портон-Дауне точно установили российское происхождение отравляющего вещества. В этом убеждал общественность и занимавший тогда пост главы внешнеполитического ведомства Борис Джонсон. Позднее в самой лаборатории заявили, что не смогли определить источник яда. После этого твит Форин-офиса исчез.

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27 пользователей оставили 37 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
ibrovkin
"известной в России под кодовым именем"

Уровень бреда превосходит клинические критерии, как мне кажется.
22:45
10.09.2018
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Den Kondratyev
Ещё в Британии действовали агенты под кодовыми именами "Борис" и "Тереза", они должны были поднять шумиху для успешной эвакуации остальных членов группы. Как мы помним России дали на это целые сутки, не закрыли границу, свободны были выходы через все аэропорты страны.
23:21
10.09.2018
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