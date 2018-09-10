МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери фигурируют еще четверо подозреваемых из России, пишет таблоид Mirror со ссылкой на источники в британских спецслужбах.

Они входили в состав "группы убийц", известной в России под кодовым именем "Чистильщики", утверждается в статье. Всего в "команде" было шесть участников, среди них — Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Великобритании ранее обвинили в покушении на Скрипалей.

"Нужна была подстраховка, чтобы держать Скрипалей под наблюдением. Петров и Боширов должны были знать, что те не вернутся, пока они будут распылять "Новичок", — заявил один из источников таблоида.

"Подстраховка" прибыла в Британию через другие аэропорты, пишет издание. При этом, со слов источника, они использовали документы граждан Евросоюза, которые сидят в тюрьмах. Это якобы было сделано для того, чтобы не получать визы.

Отравление в Британии

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне обвинили в случившемся Россию, Москва это категорически отрицает. Российская сторона предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал эту инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых". В Москве в ответ заявили, что не располагают информацией об этих людях. По утверждению британской стороны, это два "офицера ГРУ". Лондон даже обнародовал фамилии "подозреваемых" — Александр Петров и Руслан Боширов. При этом британские власти тут же оговорились, что имена ненастоящие.

СМИ ранее неоднократно сообщали со ссылкой на анонимные источники различную информацию о расследовании, впоследствии не подтверждавшуюся. Так, таблоид The Sun писал, что Скрипалей могли отравить с помощью гречки, содержавшей нервно-паралитическое вещество. Daily Mail писала, что главной подозреваемой в преступлении является женщина.

The Sun также утверждала, что яд был якобы синтезирован в лаборатории СВР в Ясенево в Москве, в то время как The Times практически одновременно сообщила, что отравляющее вещество было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы Саратовской области.

МИД Великобритании в конце марта написал в Twitter, что специалисты из лаборатории в Портон-Дауне точно установили российское происхождение отравляющего вещества. В этом убеждал общественность и занимавший тогда пост главы внешнеполитического ведомства Борис Джонсон. Позднее в самой лаборатории заявили, что не смогли определить источник яда. После этого твит Форин-офиса исчез.