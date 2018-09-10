Следующее заседание суда в США по делу Бутиной запланировано на 13 ноября

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Следующее заседание американского суда по делу россиянки Марии Бутиной запланировано на 13 ноября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Завершая состоявшиеся в понедельник слушания, судья предложила защите подать очередные ходатайства до 26 октября, а обвинению подготовить ответы на эти ходатайства до 12 ноября.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".