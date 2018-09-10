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Суд запретил адвокату Бутиной общаться со СМИ

Сюжет:
Задержание Марии Бутиной в США (135)
(обновлено: 22:43 10.09.2018)
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© AP PhotoМария Бутина. Архивное фотоМария Бутина. Архивное фото
© AP Photo

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Окружной суд США по округу Колумбия запретил адвокату россиянки Марии Бутиной давать публичные комментарии в СМИ о ходе процесса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Мария Бутина. Архивное фото
© AP Photo
В США назвали ошибочной часть обвинений против Бутиной‍

"Такое распространение информации не поможет нам собрать непредвзятое жюри", — сказала судья. По ее словам, адвокат Бутиной Роберт Дрисколл, неоднократно дававший интервью, использовал "слишком описательный язык", говоря о доводах обвинения.

Бутина останется под арестом

Ранее суд отказался освободить Бутину на время судебного разбирательства.

"Я не могу себе представить сценарий, при котором была бы возможность отпустить госпожу Бутину на свободу. Есть реальная опасность, что она улетит", — сказала судья, обосновывая свое решение.

Мария Бутина. Архивное фото
CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
Москалькова направила письмо гепрокурору США в связи с делом Бутиной

Накануне американская прокуратура признала, что Бутина не предлагала интимные услуги в обмен на должность. Подобные обвинения следователи выдвигали на основе переписки обвиняемой с "другим лицом".

"Даже принимая во внимание, что правительство (США. — Прим. ред.) ошибочно истолковало эту конкретную переписку, вызывают сомнения утверждения ответчика о том, что ее отношения с (гражданином США. — Прим. ред.) Лицом 1 достаточно прочны, чтобы обеспечить ее явку в суд для предъявления обвинений против ее, если она будет освобождена", — говорится в документе из судебной базы данных.

Следующее заседание суда по делу Бутиной запланировано на 13 ноября.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Юрий Ананасов
"Такое распространение информации помешает нам собрать предвзятое жюри". Поправил.
22:29
10.09.2018
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