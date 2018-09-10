МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Более 100 мигрантов погибли в начале сентября в результате затопления лодки недалеко от берегов Ливии, говорится в докладе "Врачей без границ" (MSF).
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.
По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала 2018 года по 5 сентября число мигрантов, прибывших морским путем в Европу, составило почти 72 тысячи человек, погибли в Средиземном море 1565 человек. За этот же период 2017 года к европейским берегам пристали более 125 тысяч человек, 2561 мигрант утонул.