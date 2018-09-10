МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Более 100 мигрантов погибли в начале сентября в результате затопления лодки недалеко от берегов Ливии, говорится в докладе "Врачей без границ" (MSF).

Отмечается, что утром 1 сентября от ливийского побережья отчалили две резиновые лодки, в каждой было свыше 160 человек. У одной из них отказал мотор, вторая продолжила движение, но вскоре начала сдуваться. Из нее спасателям удалось подобрать только 55 человек. Всего были спасены 276 мигрантов, они были доставлены 2 сентября в портовый город Хомс в 120 километрах от Триполи.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.

По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала 2018 года по 5 сентября число мигрантов, прибывших морским путем в Европу, составило почти 72 тысячи человек, погибли в Средиземном море 1565 человек. За этот же период 2017 года к европейским берегам пристали более 125 тысяч человек, 2561 мигрант утонул.