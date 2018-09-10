Голландские власти помогали подозреваемым в терроре в Сирии, выяснили СМИ

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Правительство Нидерландов помогало вооруженной сирийской группировке "Джабхат аш-Шамия", которая ранее была названа прокуратурой королевства террористической, сообщается в расследовании Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS) и газеты Trouw.

Согласно расследованию, власти направляли членам группировки оборудование, форму и грузовики. Журналисты отмечают, что группировка была названа террористической в ходе рассмотрения дела против жителя Нидерландов, члена "Джабхат аш-Шамия*". Представитель ведомства заявил журналистам, что прокуратура еще придерживается этой позиции, однако может комментировать принадлежность группировки к террористической только в рамках конкретного уголовного дела.

СМИ сообщают, что помимо "Джабхат аш-Шамия*" власти помогали и другим вооруженным формированиям, которые замешаны в "серьезных нарушениях прав человека" и "сотрудничестве с экстремистами". Названия группировок не называются. Отмечается, что список групп и организаций, которым оказывалась помощь, был засекречен, однако журналисты смогли выяснить названия группировок благодаря интервью около сотни свидетелей.

В палате представителей нидерландского парламента заявили, что "шокированы" новостью. В министерстве иностранных дел сообщили, что относятся к информации "очень серьезно", и подчеркнули, что это только укрепило их в решении прекратить программы помощи вооруженной оппозиции, которое было принято на прошлой неделе.

Ранее правительство Нидерландов сообщило о полном прекращении помощи оппозиционным группам и другим организациям в Сирии в связи с неэффективностью программы. По их словам, программа "не принесла ожидаемых результатов", в то время как войска президента Сирии Башара Асада, по их мнению, "скоро одержат победу". Нидерланды с мая 2015 года потратили на помощь организациям в Сирии около 70 миллионов евро. Поддержку получали 22 группы, в том числе "вооруженные умеренно-оппозиционные группы" в Сирии, организации "по созданию гражданской полиции" в Сирии The Free Syrian Police (Свободная сирийская полиция) и "Белые каски". Королевство не предоставляло группам оружие, помощь была направлена на покупку продуктов питания, автомобилей и оборудования.

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.

*Террористические организации, запрещенные в России