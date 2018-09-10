Суд в США отказался освободить россиянку Бутину

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Окружной суд США по округу Колумбия в понедельник отклонил ходатайство защиты россиянки Марии Бутиной о пересмотре решения о заключении ее под стражу на время судебного разбирательства, передает корреспондент РИА Новости.

"Я не могу себе представить сценарий, при котором была бы возможность отпустить госпожу Бутину на свободу. Есть реальная опасность, что она улетит", — сказала судья, обосновывая свое решение.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".