Правозащитники осудили "атаку" США на Международный уголовный суд

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International, базирующаяся в Лондоне, осудила стремление США защитить своих граждан от преследования со стороны Международного уголовного суда (МУС).

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты предпримут все возможные меры для защиты от МУС американских граждан. Болтон уточнил, что, в частности, это касается попыток суда преследовать военных США за преступления в Афганистане.

"Атака Соединенных Штатов на Международный уголовный суд — это атака на миллионы жертв и выживших, которые столкнулись с самыми серьезными преступлениями международного права, обесценивающая десятилетия основополагающей работы международного сообщества для содействия правосудию", — говорится в заявлении на сайте Amnesty International.

Правозащитная организация призвала США не вводить санкции, а "раз и навсегда" ратифицировать Римский статут — учредительный документ МУС.

МУС со штаб-квартирой в Гааге был создан в 2002 году. В его компетенцию входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества. Большинство стран в мире признают юрисдикцию этого суда. США изначально выступали против этого института.