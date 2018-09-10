Правозащитники осудили "атаку" США на Международный уголовный суд

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International, базирующаяся в Лондоне, осудила стремление США защитить своих граждан от преследования со стороны Международного уголовного суда (МУС).
"Атака Соединенных Штатов на Международный уголовный суд — это атака на миллионы жертв и выживших, которые столкнулись с самыми серьезными преступлениями международного права, обесценивающая десятилетия основополагающей работы международного сообщества для содействия правосудию", — говорится в заявлении на сайте Amnesty International.
МУС со штаб-квартирой в Гааге был создан в 2002 году. В его компетенцию входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества. Большинство стран в мире признают юрисдикцию этого суда. США изначально выступали против этого института.