На Украине нашли выгоду от прекращения железнодорожного сообщения с Россией

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, чем для страны "выгодно" прекращение железнодорожного сообщения с Россией, сообщает агентство "Укринформ".
По его словам, поезда, курсирующие в российском направлении, "могли бы стать существенным облегчением для украинских граждан, которые хотят путешествовать внутри страны". Как заявил Омелян, в таком случае прибыль от ж/д перевозок могла бы составить даже больше, чем сейчас.
При этом министр не стал называть конкретные сроки прекращения железнодорожного сообщения с Россией.
"Как только будет принято соответствующее решение, мы обязательно об этом сообщим", — цитирует агентство главу ведомства.
При этом, согласно данным государственной администрации железнодорожного транспорта, самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав "Киев — Москва", принесший почти шесть миллионов долларов.
Как отметили в российском Минтрансе, ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения уже разработан. Однако в ведомстве надеются, что подобные меры принимать не придется.