В США допустили новую встречу Трампа и Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. США ожидают новых шагов от КНДР по денуклеаризации и не исключают еще одной встречи лидеров, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"(Лидер КНДР) Ким Чен Ын обещал в апреле южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину, что он проведет денуклеаризацию. Он пообещал сделать это быстро и сказал: "Мы можем сделать это за два года". Мун Чжэ Ин сказал ему: "А почему бы нам не сделать это за год?". Ким Чен Ын ответил: "Мы сделаем это за год". Вот откуда взялся этот срок в один год", — сказал Болтон, выступая в Вашингтоне.

"Я думал, что они сделают это быстрее. Но один год — это неплохо. Мы все еще ждем их (действий). Возможность новой встречи между двумя президентами (лидерами США и КНДР – ред.) есть, но президент (Дональд) Трамп не может заставить Северную Корею войти в двери, которые он держит открытыми. Мы ждем шагов по денкулеаризации", — добавил советник.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Однако после этого не поступало каких-либо сообщений о мерах КНДР по денуклеаризации, что вызывало недовольство Трампа. В конце августа президент США заявил, что поручил госсекретарю Майку Помпео отложить запланированный визит в КНДР, аргументировав это тем, что Вашингтон не "добивается достаточного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова".