В США допустили новую встречу Трампа и Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. США ожидают новых шагов от КНДР по денуклеаризации и не исключают еще одной встречи лидеров, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"(Лидер КНДР) Ким Чен Ын обещал в апреле южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину, что он проведет денуклеаризацию. Он пообещал сделать это быстро и сказал: "Мы можем сделать это за два года". Мун Чжэ Ин сказал ему: "А почему бы нам не сделать это за год?". Ким Чен Ын ответил: "Мы сделаем это за год". Вот откуда взялся этот срок в один год", — сказал Болтон, выступая в Вашингтоне.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.