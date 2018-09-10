В НАТО отреагировали на публикацию о возможном сокращении взносов США

БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. В НАТО отреагировали на публикацию в немецкой прессе о том, что США якобы хотят сократить прямые взносы в альянс, отметив, что такие вливания составляют лишь небольшую долю общих оборонных расходов союзников, которые продолжают расти.
Ранее немецкое издание Stuttgarter Zeitung сообщило со ссылкой на источник, что представители США в структурах НАТО подняли вопрос о намерении сократить прямые взносы в альянс, и такое решение якобы может быть принято уже осенью.
По его словам, "в настоящее время США платят 22,1% бюджета альянса". "Следующими за ними идут Германия — 14,7%, затем Франция и Великобритания — около 10,5%. Бюджет НАТО утвержден всеми странами НАТО на общую сумму 2,3 миллиарда евро", — пояснил он.
"Мы сосредоточены на обеспечении того, чтобы инвестиции союзников в оборону продолжали расти, и мы уже четвертый год подряд видим увеличение", — сказал он.
Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности повышать расходы, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.
Жесткость в вопросе финансирования Трамп компенсировал на июльском саммите заявлениями о приверженности НАТО, его пользе для США и отсутствии необходимости выходить из организации.