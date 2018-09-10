В Госдуме не исключили причастность ИГ* к убийству Захарченко

Сотрудники спецслужб у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото

Сотрудники спецслужб у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство*" может иметь отношение к убийству главы ДНР Александра Захарченко, считает первый замруководителя фракции "Единая Россия" и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

ФСБ РФ в понедельник сообщила, что в Смоленской области задержан член запрещенной группировки "Исламское государство*", который по заданию Службы безопасности Украины и "Правого сектора*" планировал убийство "одного из лидеров ополчения ДНР".

"Российские спецслужбы провели очень ценную операцию, которую никак нельзя назвать рядовым задержанием боевика. Эта операция прежде всего ценна тем, какую информацию о действиях Украины выдает задержанный террорист. Учитывая полученные данные, я считаю вполне возможным, что ИГ* имеет отношение к убийству Александра Захарченко. Не исключено, что ИГ* получила заказ от СБУ на его убийство", — сказал Шхагошев.

Он также отметил, что в этой связи российским правоохранительным органам необходимо обратить еще большее внимание на передвижения на границе России и Украины.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.

Террористическая группировка " Исламское государство*" является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, часть которых удалось отбить за последние месяцы. Единого фронта борьбы с ИГ* нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.

"Правый сектор*" — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины.

В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор*" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

*Террористические организации, запрещенные в России.