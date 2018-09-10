В Киеве покончил с собой иностранный инструктор Нацгвардии Украины

КИЕВ, 10 сен – РИА Новости. Иностранный спецназовец, инструктор Нацгвардии Украины найден мертвым на съемной квартире в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба киевской полиции.

По данным ведомства, в полицию обратилась женщина, которая обнаружила квартиранта без признаков жизни. Начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин сообщил, что погибший — гражданин иностранного государства, боец спецотряда, инструктор Нацгвардии Украины.

"На месте происшествия изъяли стартовый пистолет, переделанный травматический и редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов на имя погибшего", — приводит слова Волошина пресс-служба.

По предварительному заключению специалистов, мужчина совершил самоубийство, но окончательную причину смерти установит экспертиза. "Согласно показаниям знакомых, погибший в последнее время вел замкнутый образ жизни, а на странице в социальной сети он оставил пессимистическое сообщение", — добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство" с дополнительной квалификацией — "самоубийство".