В Киеве покончил с собой иностранный инструктор Нацгвардии Украины

КИЕВ, 10 сен – РИА Новости. Иностранный спецназовец, инструктор Нацгвардии Украины найден мертвым на съемной квартире в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба киевской полиции.
"На месте происшествия изъяли стартовый пистолет, переделанный травматический и редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов на имя погибшего", — приводит слова Волошина пресс-служба.
По предварительному заключению специалистов, мужчина совершил самоубийство, но окончательную причину смерти установит экспертиза. "Согласно показаниям знакомых, погибший в последнее время вел замкнутый образ жизни, а на странице в социальной сети он оставил пессимистическое сообщение", — добавили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство" с дополнительной квалификацией — "самоубийство".