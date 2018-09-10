"Нафтогаз" предложил продать газотранспортную систему Украины за рубеж

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. "Нафтогаз" предложил продать до 49 процентов в уставном капитале украинского оператора газотранспортной системы (ГТС) за рубеж для сохранения транзита газа через Украину в ЕС.

Об этом говорится в письме исполняющего обязанности главы правления компании Сергея Коновца премьеру Владимиру Гройсману, копию которого опубликовало агентство "Украинские новости".

Отмечается, что международные эксперты оценили весь пакет акций украинской ГТС в 14 миллиардов долларов.

"Если международный партнер заплатит соответственно семь миллиардов долларов за 49 процентов акций оператора ГТС, то такая инвестиция может рассматриваться как определенная гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне", — говорится в письме.

"Нафтогаз" попросил премьера вынести этот вопрос на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны и принять соответствующее решение.

Кроме того, компания просит правительство разработать и утвердить план действий на случай полного отсутствия транзита природного газа через территорию Украины в ЕС после 2019 года. План должен включать в себя все необходимые военно-политические, материально-технические, экономические, финансовые и законодательные меры для защиты интересов Украины.

Продать ГТС позволяет закон, который приняли в 2014 году. Согласно документу, почти половину оператора могут выкупить инвесторы из США и Евросоюза. Владельцы получат право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ. Правительство решило создать компанию "Магистральные газопроводы Украины", которой предполагается передать от "Нафтогаза" управление ГТС.

Процедуру отбора международного партнера для управления газотранспортной системой начали еще в декабре 2017 года. Поиском занимается специально созданная правительством рабочая группа. Главным требованием к потенциальному инвестору стала максимальная загрузка украинской ГТС. В середине марта замминистра энергетики Наталья Бойко сообщила, что Киев проводит консультации с партнерами из пяти европейских стран.