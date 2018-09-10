Глава делегации МККК обсудил с руководством ЛНР допуск к пленным

ЛУГАНСК, 10 сен — РИА Новости. Представители руководства самопровозглашенной Луганской народной республики и глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине Алан Эшлиман провели рабочую встречу в Луганске, сообщила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену пленных Ольга Кобцева.

"Обсуждались вопросы, которые были реализованы в этом году, и вырабатывались планы на следующий год", — сказала Кобцева. Она уточнила, что среди прочих обсуждался вопрос допуска представителей МККК "к лицам, удерживаемым в ЛНР в связи с конфликтом", и восстановление пролета моста на КПП у Станицы Луганской.